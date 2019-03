Raymond N. is woensdagmiddag in de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk, wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Uithof in Utrecht in 2016. Hierbij kwamen twee mannen van 22 en 26 jaar om het leven.

Ook kreeg N. een rijontzegging voor vier jaar opgelegd. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

N. negeerde in september 2016 een rood licht en reed met 80 tot 100 kilometer per uur een kruispunt over, waar het snelheidslimiet op 50 kilometer per uur staat. Daar kwam hij in botsing met een lijnbus. Hij was onder invloed van alcohol en softdrugs.

De twee inzittenden in de auto waarin N. in reed, hebben het ongeluk niet overleefd. N gaf de buschauffeur de schuld. Die had volgens hem voor hem moeten stoppen, omdat op de busbaan haaientanden stonden.

De verkeerslichten hebben volgens N. geknipperd. Uit de gegevens van de verkeersinstallatie op het kruispunt bleek echter dat het stoplicht voor N. al ruim een minuut op rood stond.

N. ontkende ook dat hij de snelheidslimiet heeft overtreden. Dat een van zijn passagiers geen gordel droeg en uit de auto werd geslingerd, vindt hij evenmin zijn verantwoordelijkheid.