Het festival Kannen & Kruiken dat in Park Ook in Al georganiseerd zou worden is afgelast. De organisatie laat weten dat het park niet geschikt is na hevige regenval.

De organisatie kondigde het festival, dat van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni in het park zou zijn, al aan voordat er gesproken was met omwonenden. Ook had de gemeente nog geen vergunning afgegeven voor het evenement.

Kannen & Kruiken is een speciaalbier- en wijnfestival en vindt ook al in andere steden plaats.

Tijdens een bewonersbijeenkomst was er veel kritiek op de plannen van het festival. Niet alleen voelden omwonenden zich overrompeld door het nieuws maar ook gaven ze aan dat het terrein helemaal niet geschikt is voor dit soort grote evenementen.

Organisatie gaat op zoek naar alternatieve locatie

De organisatie besloot daarop om nog een keer naar het park te gaan kijken. Toen viel het ze op dat het park toch niet geschikt was na hevige regenval.

"De enige manier om het park wel geschikt te maken, is wanneer de gemeente preventieve maatregelen zou treffen zoals het aanleggen van drainage", laten de initiatiefnemers weten. Het festival is daarom nu afgelast.

De organisatie, ook verantwoordelijk voor onder meer Lepeltje Lepeltje en Gluren bij de Buren, laat weten op zoek te gaan naar een alternatieve locatie.