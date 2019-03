De Utrechtse Kunstuitleen gaat toch niet naar Museum Oud Amelisweerd. De locatie zou niet geschikt zijn en gaat liever in het pand in de St. Jacobsstraat. Het landhuis zal daarom voorlopig leeg blijven staan.

Museum Oud Amelisweerd werd vorig jaar na meerdere jaren van wanbeleid failliet verklaard. Ondanks jaren van subsidie lukte het de instelling niet om een financieel gezonde organisatie op te bouwen. Daarmee kwam ook het landhuis leeg te staan.

De gemeente begon een zoektocht naar een nieuwe tijdelijke gebruiker van het pand. In januari maakte de gemeente bekend dat het landhuis geschikt zou zijn voor de Kunstuitleen. Dit blijkt toch niet door te gaan. Het landhuis zou niet toegankelijk genoeg zijn en de exploitatie zou te duur zijn.

De Kunstuitleen trekt vanaf 1 mei weer in het pand aan de St. Jacobsstraat. Hier zijn ze tijdelijk weg omdat het pand zwaar beschadigd raakte door brand.

De gemeente heeft geen andere geschikte kandidaat gevonden die het landhuis tijdelijk kan gebruiken. Het pand blijft daarom leeg staan, maar zal wel worden beheerd.

Nieuwe vaste invulling

Ondertussen is de gemeente bezig om te kijken wat er definitief met het gebouw moet gaan gebeuren. Het gebouw heeft namelijk nogal wat beperkingen.

Zo mag er absoluut niets worden gewijzigd aan het interieur vanwege het unieke Chinese en historische behang. Daarbij wordt er in de winter alleen verwarmd als het kwik binnen onder de 8 graden daalt. Ook mogen er maar 20 personen tegelijk per uur per verdieping naar binnen.

De gemeente onderzoekt of er aanpassingen aan het pand of bestemmingsplan mogelijk zijn zodat het landhuis makkelijker te gebruiken is. Zo moet er sneller een definitieve gebruiker voor Oud Amelisweerd gevonden worden