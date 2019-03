Het vertrouwen van inwoners in de provincie Utrecht in de medemens en de Tweede Kamer is het hoogst in vergelijking met andere provincies.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers dat het CBS dinsdag publiceerde. In 2018 had 67,7 procent van de inwoners van Utrecht vertrouwen in de medemens, en 47 procent in de Tweede Kamer.

Landelijk blijkt het vertrouwen in de pers, banken, ambtenaren, politie, Tweede Kamer en de Europese Unie de afgelopen twee jaar licht gegroeid.

Ook het vertrouwen in de medemens groeide licht: van 59,9 procent naar 61,7 procent. Het aandeel Nederlanders met vertrouwen in rechters, het leger, grote bedrijven en kerken is de afgelopen twee jaar amper veranderd.

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in rechters en de politie (ruim 70 procent).