De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn in Utrecht is maandag tijdelijk dicht vanwege een storing.

Een monteur is bezig om de storing te verhelpen, meldt de gemeente. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Het is niet de eerste keer dat de tunnel dicht gaat voor verkeer. In augustus 2017 werd er onder andere een stuk beton voor de ingang aangetroffen, waarna reparatiewerkzaamheden uitgevoerd moesten worden. De tunnel was hierdoor meerdere dagen dicht.

Vorig jaar was de tunnel nog afgesloten wegens een scheur in de glasplaat boven de tunnel.

Tunnel in maart dicht wegens testen brandveiligheid

De Stadsbaantunnel gaat in maart ruim twee weken dicht wegens het testen van brandveiligheid. Het beton in de tunnel zou bij extreme brand mogelijk niet voldoende hittebestendig zijn.

Vorig jaar augustus constateerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat bij vier rijkswegtunnels in geval van een extreem grote brand er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton. Bij de bouw van de Stadsbaantunnel is hetzelfde beton gebruikt als bij de vier rijkswegtunnels.

De tunnel zal gesloten zijn van 16 tot en met 31 maart.