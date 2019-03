De Utrechtse zaak Smood Juicebar, die nu bijna drie jaar gevestigd zit op de Vismarkt in de binnenstad, moet zijn naam veranderen van een gelijknamig bedrijf in de Verenigde Staten.

De eigenaresse van de sapjesbar aan de Vismarkt in Utrecht, Marleen Vriesenga, bedacht de naam voor haar zaak tijdens een verblijf op Curaçao in 2015. Ze wilde graag een tropische sapjesbar openen in Nederland.

Vriesenga: "In augustus 2018 ontving ik een aangetekende brief van een groot advocatenkantoor uit Amerika, ze schreven dat ik per direct moest stoppen met het gebruik van de bedrijfsnaam 'Smood'. Dan schrik je wel even."

De ondernemer vertelt dat toen ze haar bedrijf startte, er ook een onderneming in de VS begon met een soortgelijke naam. "Ik wist daar het bestaan niet van. Ik heb direct een advocaat ingeschakeld die dit samen met mij heeft aangevochten. Na een half jaar procederen tegen een grote keten zit er maar één ding op voor mij, de naam veranderen."

Daarom moet de Smood aan de Vismarkt vanaf 1 april een nieuwe naam krijgen.