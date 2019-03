De politie is in de nacht van zaterdag op zondag minstens zes keer uitgerukt voor een vechtpartij in het centrum van Utrecht, meldt Politie Utrecht-Centrum zondag via Instagram.

Zo werd onder andere gevochten op de Mariaplaats en de Lucasbolwerk. Ook op Loefbergmakerstraat gingen verschillende personen met elkaar op de vuist - in dit geval in verband met voetbalsjaaltjes van een rivaliserende club. Of hierbij iemand is aangehouden, is niet bekend gemaakt.

Op de Wittevrouwenbrug ontstond een vechtpartij waarbij mogelijk met een mes werd gedreigd. De politie gebruikte vervolgens pepperspray op de verdachte, die hierna werd aangehouden. De toedracht van dit incident is niet bekend.

Ook op de Biltstraat en de Nobelstraat zijn door de politie twee personen gearresteerd na een vechtpartij. Ook hier is het niet duidelijk wat er precies is voorgevallen.