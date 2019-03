De Noordertunnel bij station Utrecht Centraal is vanaf vrijdag 29 maart weer open. De afgelopen zeven maanden was de tunnel vanwege werkzaamheden afgesloten.

De vernieuwde Noordertunnel aan het Smakkelaarsveld is een stuk korter en de ingang zit nu in het Noordergebouw. De tunnel heeft nieuwe plafonds, wanden en vloeren, en de verlichting is aangepast.

De Noordertunnel had in december al open moeten gaan, maar is nu pas klaar, omdat er tijdens werkzaamheden asbest werd gevonden.