De appartementen van de Galaxy Tower worden waarschijnlijk niet gekocht door SPF Beheer. Deze pensioenfondsen kochten de 300 appartementen in de toren, maar dat lijkt nu van de baan.

De bouw van de appartementen zal geen vertraging oplopen.

Er werd al een jaar een rechtszaak gevoerd over de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht. Amrâth Hotel wilde onder de koopovereenkomst met de pensioenfondsen uit en verscheurde de overeenkomst in juni 2018, waarop SPF naar de rechter stapte.

Het hof stelt nu dat het niet aannemelijk is dat het opzeggen van de contracten onterecht was. Daarom zijn er nu na een kort geding geen verplichtingen meer ten opzichte van de pensioenfondsen.

Een woordvoerder van SPF laat in een schriftelijke reactie weten dat het geschil gaat over de voorwaarden en de wijze van levering. "Wij gaan de uitspraak nu nader bestuderen en beraden ons op vervolgstappen. Het geschil zal de verdere bouw van het project niet in de weg staan."

Amrâth Hôtels en SPF Beheer sloten in 2017 de overeenkomst voor de koop van 330 vrije sector huurwoningen in het project ‘Galaxy Tower’ gelegen aan het Jaarbeursplein in Utrecht. Er ontstonden problemen rond de bouw van het torengebouw. In een spoedprocedure heeft de rechter uitgesproken het geschil niet volledig te kunnen beoordelen.

In de Galaxy Tower komt een Amrath-hotel. Deze keten heeft al 14 hotels in verschillende steden in het land, zo is ook het Kurhaus in handen van Amrath. Het hotel zal zich voornamelijk richten op de zakelijke markt en bezoekers van de Jaarbeurs.