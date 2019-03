Het Griekse restaurant Rhodos aan de Oudegracht gaat na 38 jaar sluiten.

Het restaurant laat op Facebook weten dat de sluiting van het restaurant "met pijn in het hart is". De kok en eigenaar werd drie jaar geleden ziek. Inmiddels is hij beter, maar hij werd niet meer zo fit als hij was.

"Deze periode heeft ook zijn tol geëist van de rest van de familie, de koek is op", schrijven de eigenaren in een gezamenlijk bericht. "Daarom hebben wij met pijn in ons hart besloten om het restaurant te sluiten."

Er komt een nieuw restaurant in plaats van Rhodos. De laatste dag van het restaurant is zondag 31 maart.