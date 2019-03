Het afvalscheidingsstation in Vleuten krijgt een bakfiets, in navolging van de afvalscheidingsstations bij Lunetten en bedrijventerrein Cartesiusweg. De bakfietsen zijn bedoeld om het wegbrengen van grofvuil ook mogelijk te maken voor bewoners zonder auto.

Sinds een jaar zijn er bakfietsen op twee afvalscheidingsstations in Utrecht, zodat ook bewoners zonder auto hun grofvuil naar een station kunnen brengen. Het afvalstation aan de Mostperenlaan in Vleuten had deze nog niet, omdat hier een stint zou komen.

Deze bestelling werd geannuleerd na het dodelijke ongeval op een spoorwegovergang bij Oss met een stint. Daarom komt er alsnog een bakfiets in Vleuten.

Vanaf 18 maart kan die fiets worden gereserveerd. Het lenen van de bakfiets is gratis.

Bakfiets in Lunetten werd matig gereserveerd

De bakfiets op het afvalstation aan de Tractieweg op het Bedrijventerrein Cartesiusweg werd het afgelopen jaar 138 keer geleend van de in totaal 500 tot 600 momenten waarop dit mogelijk is per bakfiets.

De fiets aan het Zwarte Woud in Lunetten werd daarentegen matig gereserveerd, namelijk veertien keer. Er moet daarom volgens de wethouder beter worden gecommuniceerd over de beschikbare bakfietsen bij de afvalstations.