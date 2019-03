De werkzaamheden aan Wittevrouwensingel tussen de Biltstraat en de Kleinesingel zijn afgerond en de afsluiting is opgeheven. Nu is het de beurt aan het gedeelte tussen de Vaaltbrug en P-garage Grifthoek, dit gedeelte is nu afgesloten.

De gemeente is de afgelopen jaren druk bezig om de wegen langs de singels aan te pakken. Zowel de Tolsteegsingel en de Maliesingel hebben al flinke werkzaamheden ondergaan. Nu worden de pijlen gericht op de Wittevrouwensingel.

In verschillende fases wordt de Wittevrouwensingel afgesloten en wordt de weg verbeterd. In oktober zijn de werkzaamheden begonnen. Het gedeelte tussen de Biltstraat en de Kleinesingel is nu klaar en de weg is daar weer vrijgegeven.

Tot 21 april wordt er gewerkt aan het deel tussen de Vaaltbrug en P-garage Grifthoek. Zowel voor fietsers als voor automobilisten gelden er omleidingsroutes. Voetgangers kunnen er wel gewoon door. Parkeergarage Grifthoek en het Hooghiemstragebouw blijven wel bereikbaar.

De weg moet volgens de gemeente mooier, veiliger en ruimer worden voor fietsers en voetgangers. Eind mei 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn.