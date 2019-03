Boekhandel De Wijze Kater aan de Mariaplaats gaat in september sluiten. Na 32 jaar is de zaak niet meer rendabel. Toch is eigenaar Leo Spee niet bedroefd: "Dingen komen en dingen gaan."

Van zelfhulpboeken en yogagidsen tot bijbels en reisbundels. Met duizenden titels heeft De Wijze Kater op de Mariaplaats een gevarieerd aanbod in boeken. De boekwinkel is gespecialiseerd in esoterische (spirituele) boeken.

Eigenaar Leo Spee begon de winkel 32 jaar geleden en staat nog steeds achter de toonbank. Daar komt dit jaar echter een einde aan. In september zullen de laatste boeken verkocht gaan worden.

"Een boekhandel is namelijk niet meer rendabel", licht Spee kort toe. Hij vertelt niet treurig te zijn over de sluiting van zijn zaak, waar hij al 32 jaar te vinden is. "Dingen komen en dingen gaan. Ik lig er niet wakker van. Wat ik hierna precies ga doen weet ik nog niet, maar ik heb nog genoeg andere dingen omhanden."

Het winkelpand aan de Mariaplaats wordt ondertussen al te huur aangeboden. Een nieuwe winkelier moet 97.500 euro per jaar gaan betalen.