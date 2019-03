Wetenschappers in Utrecht hebben mini-nieren gemaakt uit urinecellen. De nier-organoïden bieden mogelijkheden voor nieuwe behandelingen voor nierpatiënten. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Biotechnology.

"Met behulp van deze mini-nieren kunnen we verschillende aandoeningen modelleren: erfelijke nierziekten, -infecties en -kanker en kunnen we in detail bestuderen wat er precies misgaat", zegt Hans Clevers, hoogleraar Moleculaire Genetica aan de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, en groepsleider aan het Hubrecht Institute.

"Hierdoor leren we meer over de werking van gezonde nieren en kunnen we in de toekomst hopelijk behandelingen ontwikkelen voor nieraandoeningen."

Door stamcelonderzoek kunnen wetenschappers nu al mini-darmen, -levers, -longen en -alvleesklieren in het lab kweken. Nu lukt dit ook voor de nier.

Een mini-nier uit het lab ziet er niet uit als een gewone nier, maar de eenvoudige celstructuren hebben wel veel eigenschappen die echte nieren ook hebben, waardoor onderzoekers er nierziekten mee kunnen bestuderen.