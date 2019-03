Een 23-jarige vrouw is afgelopen donderdag in het ziekenhuis overleden nadat zij enkele dagen daarvoor in haar eigen huis zwaar werd mishandeld. Dat bevestigt de politie. Een 24-jarige man is aangehouden.

De mishandeling vond plaats op 24 februari in een van de appartementen in City Campus Max aan de Europalaan in Utrecht. De politie werd gewaarschuwd en kwam direct naar het appartement waar ze een zwaargewonde vrouw aantroffen.

Een 24-jarige man was aanwezig in het appartement, hij zit sindsdien vast.

De politie meldt dat het gaat om een ruzie binnen huiselijke sfeer. De 23-jarige vrouw is vier dagen later in het ziekenhuis overleden.