De politie heeft een persoon gearresteerd vanwege de vondst van een flinke hoeveelheid drugs na een woningbrand in Kanaleneiland. Het is niet bekend of het om de bewoner van het pand gaat.

De politie doet daar vanwege het lopende onderzoek geen mededelingen over.

Afgelopen zaterdag ontstond er brand in een woning in een flatgebouw aan de Amerikalaan in Utrecht. Na het blussen werd een flinke hoeveelheid drugs gevonden in de woning. Het gebouw werd tot en met zondag bewaakt door zwaarbewapende agenten omdat het onderzoek ook die dag nog doorging.

De politie maakt nu bekend een persoon te hebben gearresteerd. Het is niet bekend of verdachte de bewoner van het pand is.