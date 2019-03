Documentairemakers Nanno Jiskoot en Kim Brand gaan een documentaire maken over de Oudegracht 245, waar eerder onder meer Tivoli in zat.

Het gebouw, waarin voorheen Tivoli Oudegracht gevestigd was, gaat worden verbouwd. In het complex komt een kinderopvang, horeca en ruimte voor culturele initiatieven. Zo gaan vier Utrechtse ondernemers, die samenwerken onder de naam 4U, ambachtelijke producten maken in een koffiebranderij, bierbrouwerij en bakkerij.

Verwacht wordt dat het vernieuwde complex eind 2020 open kan voor publiek.

In het verleden was het pand een klooster, een burgerweeshuis en het Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel – het NV-huis. De geschiedenis van het pand is nu reden voor een documentaire.

De documentairemakers zoeken verhalen over het pand en mensen die hen kunnen helpen in de zoektocht naar de verhalen. De film zal vertoond worden bij de heropening van het pand, in 2020.