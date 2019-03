Tussen vrijdag 18.00 uur en zaterdag 10.00 uur is ingebroken in zes kelderboxen aan de Pyramideboomgaard in Utrecht-Vleuten. Hierbij is onder andere een donkere Piaggio scooter gestolen.

De politie schrijft in een persbericht over het incident dat de dieven wel "even" met de inbraak bezig zijn moeten zijn geweest.

De politie onderzoekt de toedracht van de inbraken en roept getuigen op zich te melden.