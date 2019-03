Een appartementencomplex aan de Amerikalaan in Kanaleneiland is zaterdagmiddag tijdelijk ontruimd geweest na brand in een woning. Het vuur was snel onder controle.

De hulpdiensten rukten echter met groot materieel uit. Hoe het vuur in de woning op zeshoog ontstond is nog niet bekend. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.

Voor de zekerheid is een deel van het appartementencomplex in Kanaleneiland ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.

Het onderzoek in de woning wordt zondag voortgezet. Omdat in een van de kamers goederen met een hoge waarde zijn aangetroffen, wordt het pand bewaakt.