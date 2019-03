Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft een bijzondere schenking gehad. Het centraal bureau Gevonden Voorwerpen van NS heeft een grote aluminium kist met inhoud aan het museum gegeven. In de kist een groot aantal voorwerpen die reizigers in de trein hebben achtergelaten en nooit hebben opgehaald.

Onder de gevonden voorwerpen zitten een aantal zeer opmerkelijke items, zoals twee kunstbenen, een kunstarm, fotoalbums, autosleutels van Porsche en Aston Martin, een opgezet knaagdier en een communiejurk. Het Spoorwegmuseum richt met een aantal van deze spullen een vitrine in bij de bibliotheek van het museum.

Als reizigers iets laten liggen in de trein dan wordt dit 5 dagen bewaard op het station waar het is aangetroffen. Daarna gaan de spullen naar het centraal bureau Gevonden Voorwerpen (CBGV) in Utrecht.

Daar wordt het drie maanden bewaard alvorens het wordt afgevoerd. De spullen die in de kist van het Spoorwegmuseum zitten, zijn zo opmerkelijk dat NS ze heeft bewaard.

Conservator Tuur Verdonck nam de kist in ontvangst: "Het is van een aantal voorwerpen hoogst opmerkelijk dat deze niet zijn opgehaald. Voor het museum geeft het een aardig inkijkje in wat mensen zoal laten liggen in de trein. Het geeft ook aan met hoeveel zorg en aandacht NS omgaat met de verloren spullen."