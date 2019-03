Utrechters die buiten de singels wonen mogen vanaf vandaag hun kliko’s en afvalzakken al vanaf 20.00 uur op straat zetten. Dat was eerder nog 21.30 uur. De tijdswijziging is doorgevoerd na een oproep vanuit de politiek. Er wordt zo rekening gehouden met ouderen en gehandicapten voor wie het vorige tijdstip te laat was.

Bewoners van de stad mogen nu vanaf 20.00 uur, op de avond voor de ophaaldag, hun afvalzakken of containers buiten zetten. De nieuwe aanbiedtijd geldt niet voor bewoners die binnen de singel wonen.

In de binnenstad is de kans op zwerfafval groter en zouden de vuilniszakken ook storend zijn in het historische straatbeeld. Daarom verandert de aanbiedtijd hier niet zodat het afval zo kort mogelijk in de openbare ruimte aanwezig is.

De kliko’s en afvalzakken moeten nog steeds voor iedereen op de ophaaldag voor 08.00 uur ‘s ochtends buiten staan. Het afval wordt opgehaald tussen 08.00 en 16.00 uur.