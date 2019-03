In Park Oog in Al wordt een nieuwe bier- en wijnfestival georganiseerd. Van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni neemt Kannen & Kruiken het park over.

De organisatie van het festival Lepeltje Lepeltje en Gluren bij de Buren, twee evenementen die al vaker in Utrecht zijn georganiseerd, komt in het weekend van Hemelvaart voor het eerst met speciaalbier- en wijnfestival Kannen & Kruiken naar Utrecht.

Het concept van het festival draait, zoals bij mening festival, om eten en drinken aangevuld met live muziek.

Er is een groot aanbod van bieren en wijnen, maar er is ook een kinderprogramma en een markt. Hoewel de toegang gratis is moeten bezoekers wel een glas kopen als ze wat willen drinken.