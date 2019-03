Ruim 74 procent van de Utrechtse bevolking van 17 jaar of ouder heeft een autorijbewijs. In heel Nederland is dit 80 procent, daarmee hebben 11,2 miljoen Nederlanders een rijbewijs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In stedelijke gemeenten, zoals Utrecht, is het autorijbewijsbezit over het algemeen lager dan in landelijke gebieden. Van de vier grote steden heeft de Domstad, met 74,2 procent, het hoogste percentage inwoners met een rijbewijs.

In Amsterdam heeft 63,5 procent van de volwassen bevolking een rijbewijs, Rotterdam 65,2 procent en Den Haag 64,7 procent. Het autorijbewijsbezit is het hoogst in de gemeente Renswoude. Daar heeft 90,9 procent een rijbewijs.