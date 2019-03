Als de testperiode van de nieuwe Uithoflijn in Utrecht goed verloopt, zal de nieuwe tramlijn al na de zomer gebruikt kunnen worden, bevestigt de provincie Utrecht donderdag.

Donderdag is U-OV begonnen met testritten. Gedurende deze ritten zullen trambestuurders hun opleidingen afronden en wordt de beoogde dienstregeling uitgeprobeerd. Ruim honderd bestuurders zullen in de trams gaan rijden.

Ook zal worden bekeken hoe de systemen noodsituaties kunnen opvangen. Twintig verschillende scenario's zullen in scene worden gezet. Aan deze proeven doen ook verschillende hulpdiensten mee.

De oorspronkelijke start van de lijn zou in december zijn. De kans dat dit lukt, schat de provincie op 95 procent.

Eerst rijden twee trams op traject

In de eerste weken van de tests rijden er twee trams en daarna worden vier trams ingezet. In het eerste geval rijdt per richting elk half uur een tram. In het tweede geval is dat een tram per kwartier.

De eerste proefrit vertrok donderdagmiddag feestelijk vanaf de halte op de Padualaan. Wethouder Lot van Hooijdonk (Mobiliteit) en gedeputeerde Dennis Straat waren daar ook bij aanwezig. Bezoekers konden ook al een kijkje nemen in de splinternieuwe tram.

Toen het voertuig echter vertrok, moest iedereen er weer uit. De tram reed vanaf de Padualaan naar de remise bij P+R De Uithof.