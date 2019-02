Actievoerders van Greenpeace hebben zich donderdagochtend verzameld bij de ingang van het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht. Ze willen in gesprek met arriverend bankpersoneel over "klimaatonvriendelijke investeringen in de Nederlandse veehouderij".

De actievoerders vragen de bankmedewerkers om binnen het bedrijf verandering te brengen in hoe de bank zich opstelt als het gaat om het klimaat.

Volgens een woordvoerder van Greenpeace denken bankmedewerkers vaak nog dat hun bank groen en verantwoord opereert. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat de bank, die het grootste deel van de agri-sector financiert, vlees en zuivel nog steeds ziet als groeimarkt. De investeringen van de bank in de vee-industrie blokkeren de noodzakelijke transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke landbouw, vindt Greenpeace.

Maar volgens de bank is het beleid "een stuk genuanceerder dan Greenpeace doet voorkomen" en neemt de bank zijn verantwoordelijkheid om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in Parijs. "Daarin verschilt ons doel niet van Greenpeace. Het heeft ook onze voorkeur om samen te werken aan het klimaat, in plaats van elkaar daarop te bevechten", zo luidt de reactie.

De Rabobank zegt verder voorstander te zijn van verduurzaming en innovatie in de landbouw ,"omdat dát nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan. Daar investeren we ook in, met vele miljoenen tegelijk."

De woordvoerder spreekt van een "gemoedelijke en heel vriendelijke" actie. Volgens hem wil het merendeel van de bankmedewerkers wel luisteren naar de betogen.