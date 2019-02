De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een autobrand in een parkeergarage aan de Heidelberglaan in Utrecht. Het pand is tijdelijk ontruimd door de grote hoeveelheid rookontwikkeling. De brand is inmiddels onder controle.

Dit meldt Veiligheidsregio Utrecht. Op de eerste verdieping stond een auto in brand. Tijdens het ontstaan van de brand, zat een persoon in het voertuig. Deze is door omstanders uit de auto gehaald.

De man kon daarna volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio zelfstandig naar zijn ziekenhuis-afspraak, waarnaar hij onderweg was.

De brandweer maakt de garage rookvrij. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend volgens de woordvoerder.