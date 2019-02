De brandweer heeft zaterdagmiddag de mannelijke bewoner van een brandende woning aan de P.C. Hooftstraat in Utrecht gered. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio desgevraagd tegen NU.nl.

De man is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken maar of hij naar het ziekenhuis is vervoerd, weet de woordvoerder niet.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Desondanks hing er veel rook in de woning. Nadat het vuur geblust was is het huis geventileerd.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.