De Stadsbaantunnel in Utrecht gaat ruim twee weken dicht om brandproeven uit te voeren. Dit moet gebeuren omdat het gebruikte beton in de tunnel bij een extreme brand mogelijk niet voldoende hittebesteding is.

De tunnel is van 16 tot en met 31 maart afgesloten.

Vorig jaar augustus constateerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat bij vier rijkswegtunnels in geval van een extreem grote brand er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton. Bij de bouw van de Stadsbaantunnel is hetzelfde beton gebruikt als bij de vier rijkswegtunnels.

Om een goed beeld te krijgen van de hittebestendigheid van de Stadsbaantunnel nabij Leidsche Rijn Centrum is het noodzakelijk om op meerdere plekken de tunnel te testen. Dit moet gebeuren omdat er tijdens meerdere bouwperiode is gewerkt en sprake is van verschillende funderingen.

Testen worden uitgevoerd met speciale oven

Het testen gebeurt door een speciale oven tegen het beton aan te zetten. Zo wordt getoetst of en bij welke temperatuur het beton afspat van de fundering.

Om de brandproeven goed uit te voeren gaat de tunnel dicht van zaterdag 16 maart 08.00 uur tot en met 31 maart 18.00 uur. Tijdens de brandproeven worden er ook andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De gemeente gaat de omleidingen aangeven via borden in de wijk en op de A2 een week voorafgaand en tijdens de sluiting. Om de verkeersstromen rondom de nabij gelegen basisschool goed te laten verlopen, worden bij deze school in Leidsche Rijn verkeersregelaars ingezet tussen 08.00 en 09.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur.