PANN viert in 2019 het vijftigjarig bestaan van de organisatie. De stichting is uiteraard bekend van feesten maar zet zich sinds 1969 vooral in voor gelijkheid en emancipatie van LHBTI’s.

"Ons gouden jubileum is een enorme mijlpaal", vertelt voorzitter Mandy Tilleman. Het komende jaar worden er allerlei feesten georganiseerd om het jubileum te vieren.

Zo staat het jubileumfeestje op 14 april in het teken van 'PANN voor (G)oud'. Met dit feest wil PANN geld inzamelen om een project te realiseren waarbij LHBTI-ouderen een dagje op stap kunnen met jongeren. Eenzaamheid zou namelijk vaak voorkomen bij de oudere doelgroep

De presentatie van het evenement is in handen van Ellie Lust, een icoon voor de LHBTI-gemeenschap. Muzikaal wordt de Fundraiser ondersteund door onder anderen Anita Meyer en Valentijn de Hingh.

Festival op 22 juni

Het hoogtepunt van 50 jaar PANN wordt een outdoor gayfestival op 22 juni in het Julianapark. Op meerdere podia zullen verschillende artiesten optreden. Ook is er nog een afterparty in TivoliVredenburg.

Als afsluiting van het jubileumjaar komt PANN op vrijdag 13 september eenmalig terug met het PANN Café in EKKO. Het PANN Café was, later onder de naam PANN Classic en PANN XS, het eerste en veruit langstlopende evenement dat de stichting in haar vijftigjarig bestaan heeft georganiseerd.