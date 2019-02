De gemeente Utrecht gaat de slachtoffers van de vernielingen na de Pegida-demonstratie in Zuilen in januari van dit jaar financieel tegemoet komen.

Na de demonstratie op 16 januari keerde een groep mensen die op de demonstratie was afgekomen zich tegen de politie. Een deel van hen pleegde vervolgens vernielingen in de wijk Elinkwijk/Edison. In de wijk sneuvelden diverse autoruiten en -spiegels.

Volgens de gemeente zijn ongeveer vijftig huishoudens getroffen door de vernielingen. Bij een bijeenkomst in de getroffen buurt bleek eind januari dat meerdere bewoners niet voldoende verzekerd waren voor de schade, of niet de middelen had voor reparaties.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade, maar laat in een brief weten dat zij de getroffen bewoners "niet in de kou" willen laten staan. Voor de vergoeding van de schade, wordt er een bijzondere regeling getroffen, waardoor de bewoners die niet zijn verzekerd een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor de materiële schade.

De politie is momenteel nog op zoek naar verdachten van de vernielingen.