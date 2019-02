TivoliVredenburg organiseert in de nacht van 26 op 27 april een nieuw Koningsnachtfestival genaamd Knaldrang.

Het nieuwe festival vult de zalen Ronda, Pandora, Cloud Nine en verschillende pleinen van TivoliVredenburg. Tijdens het festival worden er verschillende muziekstijlen gedraaid in de verschillende zalen, waaronder techno, electro en house dj’s in de Ronda en disco, funk en house in Cloud Nine.

Tijdens Koningsdag komt Fatboy Slim naar TivoliVredenburg voor een exclusieve dj-set.