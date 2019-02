In de wijk Hoge Weide komen 97 nieuwe huurwoningen. Vastgoedontwikkelaar AM gaat het plan ‘Laurierkwartier’ uitvoeren dat bestaat uit middeldure huurwoningen en een binnentuin. De bouw start naar verwachting in 2020.

Ilse Hartman, projectmanager van de gemeente Utrecht, vertelt: "In het Laurierkwartier komen middeldure huurwoningen, daar is behoefte aan in Utrecht. De opvallende ronde hoek geeft het Laurierkwartier echt een eigen karakter, maar sluit ook aan bij de buurt. Dit wordt een mooie afronding voor Hoge Weide."

Het Laurierkwartier bestaat uit 97 huurwoningen in de vrije sector met het grootste gedeelte in middeldure huur – huizen met een huurprijs tussen de 710 euro en 950 euro per maand. In totaal komen er 50 appartementen in verschillende groottes en 47 woningen toegankelijk op straatniveau.

Het Laurierkwartier moet een gesloten bouwblok worden met een markant hoekpand, gelegen op de kruising tussen de Laurierweg en de Rijnkennemerlaan. Daar is momenteel de tijdelijke bibliotheek Parkwijk.

Er komt ook een gemeenschappelijke binnentuin waardoor het blok klimaatadaptief wordt, onder andere door waterberging, beperken van de hittestress en het stimuleren van de biodiversiteit. Daarnaast is er in het plan veel aandacht besteed aan circulariteit van de woningen.