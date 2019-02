Vier mannen uit Utrecht (17, 18, 22, 22 jaar) moeten dit voorjaar voor de rechtbank verschijnen voor brandstichting eind december vorig jaar. De vier zitten sindsdien in voorarrest, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in het AD.

Op 28 december rond 23.15 uur zag een getuige op de Bevinlaan in Kanaleneiland hoe een auto in brand werd gestoken.

De 22-jarige dader vluchtte vervolgens op een scooter die werd bestuurd door een even oude plaatsgenoot. Surveillerende agenten zagen de scooter rijden op de Croeselaan, waarna het tweetal werd aangehouden.

Op 29 december was het wederom raak in Kanaleneiland toen weer een auto in de brand werd gestoken op de Marshalllaan. Diezelfde dag arresteerde de politie een zeventienjarige jongen uit Utrecht, de volgende dag een achttienjarige plaatsgenoot.

Aantal autobranden is toegenomen

In Utrecht zijn in 2018 175 autobranden geweest. Dat is 41 autobranden meer dan in 2017.

Het aantal autobranden in de provincie Utrecht steeg met 50 procent tot bijna 500. 175 van die branden waren in de stad Utrecht.