De Partij voor de Dieren vraagt de gemeente morgenavond om een verbod op het oplaten van ballonnen in Utrecht en heeft daarbij de steun van een meerderheid van de gemeenteraad.

De gemeente Utrecht is niet de eerste gemeente die zo'n verbod zal instellen. Eerder vandaag deed bijvoorbeeld Den Haag dit ook al. De ballonnen zouden namelijk veel schade toebrengen aan dieren en natuur.

De Partij voor de Dieren zegt dat er een steeds bredere maatschappelijke bewustwording is van de negatieve invloed van het oplaten van ballonnen op dieren, natuur en milieu. Dieren zouden in deze ballonnen stikken of krijgen hun maag vol met ballonresten, linten en ander zwerfafval.

Partij van Dieren al sinds 2015 in strijd voor ballonnen-verbod

De Partij voor de Dieren probeerde al in 2015 een verbod op het oplaten van ballonnen in Utrecht te realiseren. Dat lukte toen niet. PvdD-raadslid Maarten van Heuven zegt: "We zien nu dat de bewustwording rond de plastic soep groeit, en dat er ook steeds meer ingezien wordt dat ballonnen schade aanrichten als ze lukraak de lucht in worden gelaten. Mensen hebben er tien seconden lol van, maar dieren zitten met de ellende."

Het verbod op het oplaten van ballonnen is een stap in de goede richting volgens de partij. Het gaat om een verbod op het oplaten van latex ballonnen, maar ook herdenkingsballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen of bijvoorbeeld Thaise wensballonnen.