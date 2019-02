In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto volledig uitgebrand aan de Zwanenvechtlaan in Utrecht-Zuilen, bevestigt een woordvoerder van de politie woensdag na berichtgeving in het AD.

De politie ontving rond 2.00 uur dinsdagnacht de melding van een autobrand.

Hierop kwam de politie en de brandweer te plaatse. Een nabijgelegen boom vatte vlam maar brandweerlieden konden verdere omgevingsschade voorkomen. De auto was echter niet meer te redden.

Volgens de politie is het nog onduidelijk of er sprake is van brandstichting. "We hebben er plekke geen sporen aangetroffen die daar op wijzen. Maar we sluiten niets uit, want met een brand verlies je natuurlijk ook veel sporen."

De politie gaat een buurtonderzoek doen en camerabeelden bekijken.