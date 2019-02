Restaurant Smoesjes aan de Händelstraat in Oog in Al, die in de nacht van woensdag op donderdag zwaar beschadigd raakte door de plofkraak, is vrijdag opnieuw open voor publiek.

Vooral de keuken is flink beschadigd door de plofkraak. De muur is een stuk naar binnen geslagen waardoor veel apparaten, waaronder het fornuis, zijn ontzet. "We kunnen daarom niet alles serveren wat op de kaart staat", aldus Van den Brink. Tegelijkertijd wordt door de mensen van het restaurant de ravage opgeruimd.

De restauranteigenaar is nu samen met zijn compagnon Martijn Houterman een plan aan het maken om de keuken van Smoesjes te herstellen.

"Hier gaat natuurlijk wat tijd overheen. We hebben er overigens nooit aan gedacht om de deuren te sluiten. We zijn ongeveer drie jaar geleden geopend en hebben al die tijd plezier in het vak gehad. Ook doet de betrokkenheid vanuit de buurt ons heel erg goed."

De plofkraak vond plaats rond 3.30 uur. Na het incident zijn twee verdachten op een witte scooter gevlucht in de richting van de Daphne Schippersbrug. Door de plofkraak zijn vier woningen ontruimd.