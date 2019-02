Het International Literature Festival Utrecht (ILFU) is door de London Book Fair genomineerd voor een International Excellence Award 2019 in de categorie beste internationale literatuurfestival.

Jaarlijks worden The London Book Fair International Excellence Awards uitgereikt in verschillende categorieën zoals de beste bibliotheek, boekhandel en literair agent ter wereld. Het Utrechtse festival is genomineerd in de categorie Beste Literatuurfestival, samen met Book Arsenal Literature Festival (Oekraïne) en het Makassar International Writers Festival (Indonesië).

De London Book Fair is sinds de start in 1971 uitgegroeid tot de grootste Europese boekenbeurs na de Frankfurter Buchmesse. De bekendmaking van de winnaar is op 12 maart in Londen, tijdens de openingsavond van de Book Fair.

Ruim 21.000 bezoekers bezochten vorig jaar september het literatuurfestival in Utrecht.

Het festival trok onder andere aandacht door de voorleesmarathon door duizend vrouwen op station Utrecht Centraal en door de komst van schrijvers als Julian Barnes, John Irving en Salman Rushdie.