Dieren Hond loopt weg in Leidsche Rijn en stapt op trein naar Utrecht Centraal Een hond is vrijdag weggelopen van zijn huis in Leidsche Rijn en daar op het station op de trein naar Utrecht Centraal gestapt. Het dier is inmiddels weer terug bij de eigenaar, meldt de veiligheidservice van de NS woensdag op Instagram.