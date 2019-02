De 26-jarige man die eerder deze maand is veroordeeld voor de fatale mishandeling van een 25-jarige man in een café aan de Amsterdamsestraatweg gaat in hoger beroep.

De man sloeg het slachtoffer in juli in een snackbar in Utrecht twee keer hard tegen zijn hoofd. Het slachtoffer bezweek vijf dagen later aan het ernstige hersenletsel dat hij daardoor opliep. De rechtbank in Utrecht legde de verdachte daarom zes jaar celstraf op.

De mannen hadden even ervoor een woordenwisseling met elkaar gehad. De veroordeelde verliet de snackbar, maar kwam kort daarop terug en haalde uit naar het slachtoffer. Die zag dat niet aankomen en kon zich niet verdedigen.

De rechtbank legde een lagere straf op dan de zeven jaar die de officier van justitie had geëist, omdat niet zeker is dat de man handelde met voorbedachte rade of vanuit drift. In zijn nadeel speelde dat de veroordeelde geen openheid van zaken heeft gegeven en al een fors strafblad had.