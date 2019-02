De escaperooms in Utrecht zijn brandveilig. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) na de gebeurtenissen in Polen. Daar kwamen 5 meisjes om het leven nadat er brand uitbrak in een escaperoom

De gemeente Utrecht en de VRU besloten daarop alle Utrechtse escaperooms op brandveiligheid te controleren. Ook de bouwkundige en technische aspecten zijn gecontroleerd in Utrecht.

Uit deze controles blijkt dat bezoekers bij alle twaalf Utrechtse vestigingen de escaperoom veilig kunnen verlaten, als er zich een calamiteit voordoet.

"Ook in Utrecht zien we dat escaperooms erg populair zijn", zegt wethouder Klaas Verschuure. "Om die reden hebben we deze controle laten uitvoeren. Gelukkig kunnen we constateren dat er geen gevaarlijke escaperooms in Utrecht zijn."

Bij een aantal escaperooms zijn er wel een aantal gebreken geconstateerd. Met de betreffende eigenaren is afgesproken dat zij dat binnen een bepaalde termijn moeten verhelpen.