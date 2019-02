Door een aanrijding was er dinsdagmiddag geen geen tramverkeer mogelijk tussen Utrecht Centaal, Nieuwegein en IJsselstein.

Het ongeluk gebeurde bij de Europalaan en Australiëlaan. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, U-OV meldt wel dat de tram is aangereden.

Er zou sprake zijn van materiële schade, maar hoe groot die is, is niet bekend. De tram is inmiddels weggehaald en het spoor is weer vrijgegeven.