Zo’n vierhonderd studenten moeten over een paar maanden hun woning aan de Archimedeslaan verlaten. Op 31 juli moet het voormalige schoolgebouw leeg opgeleverd worden. Dan gaat de eigenaar beginnen met de sanering en sloop van het pand.

Hoewel er over een aantal jaar bijna 2.000 woningen voor terug moeten komen betekent dit wel dat er vierhonderd studenten op straat staan.

In het voormalige schoolgebouw aan de Archimedeslaan wonen bijna 400 studenten. Al sinds 2010 heeft Stichting Tijdelijk Wonen (STW) het gebouw in beheer. Het pand stond leeg en zou enkele jaren later gesloopt worden.

Om leegstand tegen te gaan kon de stichting kamers realiseren in het schoolgebouw. In eerste instantie ging het om 192 kamers. Daar werden later nog eens tweehonderd kamers aan toegevoegd toen stichting Sophia uit het pand vertrok.

Het voormalige schoolgebouw gaat eerst gesaneerd worden en dan gesloopt. Daarna kan er gestart worden met de bouw van ongeveer 2.000 woningen, voor studenten en starters. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.