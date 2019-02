Burgemeester Jan van Zanen heeft donderdagavond laten weten dat er mogelijk ook een wapeninleveractie in Utrecht komt, in navolging van de actie in Rotterdam.

Begin dit jaar konden Rotterdammers straffeloos wapens inleveren bij de politie. Dit resulteerde in honderden wapens waaronder zestig vuurwapens

Het CDA en ChristenUnie hadden Van Zanen gevraagd of de wapeninleveractie ook niet in Utrecht gedaan kon worden. Voor een bepaalde periode, in Rotterdam was dit twee weken, kunnen inwoners dan straffeloos wapens inleveren.

In de havenstad werden onder andere 60 vuurwapens en 650 kilo munitie ingeleverd. Onder de wapens zaten veel oudere exemplaren, waaronder een Colt uit de negentiende eeuw met een waarde van tienduizenden euro.

De Utrechtse burgemeester heeft gesproken met de politie en laat weten dat zowel de gemeente als de politie positief zijn over een vergelijkbare actie. Van Zanen gaat ook nog in overleg met het Openbaar Ministerie over de actie en waar nodig wil hij vanuit de gemeente ondersteuning geven aan de pardonregeling.