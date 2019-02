Wethouder Kees Diepeveen (Openbare Ruimte) heeft woensdagmiddag aan de Timorkade een eerste nieuwe boom geplant in het kader van de grootschalige essenkap in de gemeente. Omdat de bomen aan essentaksterfte lijden, moeten 1170 essen gekapt worden.

De essentaksterfte is een groot probleem voor de bomen in Utrecht. De ziekte bedreigt de ongeveer 24.000 essen van de gemeente Utrecht. 82 procent van de essen is in meer of mindere mate is aangetast.

De bomen staan niet allemaal op de kaplijst, maar er gaan wel zeker honderden bomen verdwijnen. Essentaksterfte zorgt ervoor dat takken van bomen kunnen vallen. Dat kan gevaarlijk zijn of schade veroorzaken.

De gemeente heeft tot op heden 170 bomen gekapt en ruim 1700 gesnoeid. In januari is de gemeente gestart met een nieuwe grootschalige operatie waarbij 1170 essen gekapt worden. "Al die bomen gaan vervangen worden", vertelt wethouder Kees Diepeveen.

Gemeente blijft veiligheid rond bomen monitoren

"Daarbij letten we goed op de diversiteit van het bomenbestand in de stad. Dat is niet alleen een prettiger gezicht maar is ook veiliger voor als er in de toekomst nieuwe bomenziektes komen", aldus de wethouder.

De bomen kunnen niet genezen van de schimmelziekte. De gemeente blijft de komende jaren monitoren of de bomen veilig kunnen blijven staan of dat er eventueel nog meer bomen gekapt moeten worden.