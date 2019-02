Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd binnen te komen bij restaurant Smoesjes aan de Händelstraat in Oog in Al.

De inbrekers hebben geprobeerd een schroef in het slot te draaien en zo het slot te forceren, maar hun poging slaagde niet.

De wijkagenten vragen omwonenden om een oogje in het zeil te houden, omdat de inbrekers mogelijk terugkomen. De politie meldt verder dat er geen contant geld in het restaurant aanwezig is.