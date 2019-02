In Utrecht is woensdag een wervingscampagne gestart om kamers van particulieren te vinden die jongeren uit de jeugdzorg kunnen gebruiken. Kamers met Aandacht, zoals het project van de gemeente en jeugdzorgaanbieders heet, moet naast meer woonruimte voor jongeren ook zorgen voor een nieuwe vorm van begeleiding. Het project is een primeur in Nederland.

Het idee voor Kamers met Aandacht ontstond een jaar geleden bij Bianca van der Neut, die eerder werkzaam was bij jeugdhulporganisatie De Rading. "We zagen dat het misging bij een derde van de jongeren die uitstroomden uit de jeugdzorg. Die kwamen bijvoorbeeld in de crisisopvang terecht of het ging op een andere manier verkeerd."

De jongeren in jeugdzorg moeten vanaf hun achttiende jaar uitstromen naar zelfstandig wonen. Ze krijgen dan ambulante begeleiding vanuit zorgorganisaties, maar missen vaak wel een vangnet.

"De jongeren hebben vaak een klein netwerk waar ze niet onvoorwaardelijk op kunnen rekenen. Ze hebben iets extra's nodig", vertelt Van der Neut. "Dat hoeft niet altijd een hulpverlener te zijn, maar kan gewoon een huisgenoot zijn of een student die stevig in de schoenen staat."

'Project is met ervaring in praktijk en jongeren zelf bedacht'

De gemeente en de zes Utrechtse jeugdhulporganisaties zoeken kamers in de particuliere sector voor de jongeren. Wethouder Victor Everhardt (Jeugdzorg) is blij met het initiatief. "Elke jongere die het huis uitgaat zal herkennen dat het soms met vallen en opstaan gaat. Bij deze jongeren is het nog belangrijker om er met aandacht mee om te gaan."

In Utrecht is er bovendien een groot tekort aan woonruimte. "We zoeken naar allerlei mogelijkheden om meer huisvesting te creëren, dat geldt ook zeker voor deze jongeren", aldus Everhardt. Hij benadrukt dat het project vanuit de praktijk is gestart. "Het is niet in het stadskantoor bedacht, maar met de ervaring in de praktijk en de jongeren zelf."

De verhuurder bepaalt zelf hoeveel aandacht hij wil bieden en overlegt samen met de begeleider en de jongere op welke wijze dit gebeurt. Het is ook mogelijk dat iemand een kamer verhuurt zonder aandacht te bieden, bijvoorbeeld wanneer iemand niet zelf in het pand woont.

Gemeente zoekt kamers voor minimaal een jaar

In dat geval organiseert de jeugdhulpverlener een "buurtvriend" waar de jongere terecht kan. Er wordt van de huurder en verhuurder een profiel gemaakt en vervolgens gekeken of er een match is. Aan beiden wordt vervolgens begeleiding aangeboden vanuit jeugdzorg.

De gemeente zoekt verhuurders die de kamer voor minimaal een jaar verhuren en waarbij de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.