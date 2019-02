Het gemeentebestuur is positief over de verhuizing van Filmtheater 't Hoogt naar Central Studios aan de Gietijzerstraat en geeft groen licht voor het maken van een concreet plan voor de invulling van het pand als instituut voor beeldcultuur. Ook het Nederlands Film Festival, Fotodok en Media Maakruimte sluiten aan.

Filmtheater ’t Hoogt heeft de historische panden in de binnenstad eind 2018 verlaten. De eigenaar gaat de panden aan het Hoogt verbouwen tot appartementen en de nieuwbouw aan de Slachtstraat wordt verkocht.

De deuren waren 30 december voor het laatst open waren voor filmvertoningen. Daarmee kwam op deze locatie na 46 jaar een einde aan het oudste filmtheater van het land.

Filmtheater ’t Hoogt is met diverse partijen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Uiteindelijk werden de pijlen gericht op het Werkspoorkwartier. Daar wil ’t Hoogt samen met anderen een "culturele hotspot" creëren waar bewegend beeld en audiovisuele technologie centraal staat.

Directie 't Hoogt erg blij met besluit gemeente

Deze plek is nu gevonden in de vorm van het pand van Central Studios. Het gemeentebestuur ziet het plan ook zitten en heeft groen licht gegeven voor de uitwerking van het concept.

"We zijn uiteraard erg blij met dit besluit. In het nieuwe pand willen we een plek voor beeldcultuur voor de hele stad gaan creëren, want het Werkspoorkwartier ligt geografisch in het midden van Utrecht. Het gebied is de afgelopen jaren sowieso sterk in ontwikkeling en het is mooi om daaraan bij te dragen", vertelt Rianne Brouwers, directeur van ’t Hoogt.

Beginnende en gevestigde makers moeten op de nieuwe plek een podium krijgen om hun werk te laten zien aan het publiek. Kinderen en jongeren moeten er straks kunnen leren digitale media zoals film te gebruiken om hun verhaal te vertellen en verhalen van anderen beter leren begrijpen. Educatie gaat naast het vertonen van films een belangrijke rol spelen.

Tot verhuizing vertoont filmtheater films in Utrechtse wijken

De nieuwe locatie is nu op conceptueel niveau vormgegeven. De volgende stap is om de haalbaarheid uit te werken in een businesscase. De komende maanden gaat een onafhankelijke partij dit uitwerken. Central Studios zal dan stoppen te bestaan als grote evenementenlocatie.

Op dit moment heeft ’t Hoogt geen eigen gebouw waar films worden vertoond. Onder de noemer ’t Hoogt on Tour gaat het filmtheater in 2019 de Utrechtse wijken in.

Voor specifieke doelgroepen selecteert en programmeert het theater films, documentaires en klassiekers. Op verschillende locaties zoals de Metaal Kathedraal, Wijkcultuurhuis Stefanus in Overvecht en de Nijverheid worden deze vertoond.