Bij een steekpartij in Park Oog in Al is dinsdagavond rond 18.00 uur een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie meldt dat er vermoedelijk twee verdachten zijn en dat ze na het incident zijn gevlucht.

In eerste instantie werd gemeld dat het incident op de Kanaalweg plaatsvond. Na onderzoek in de omgeving bleek het om Park Oog in Al te gaan.

De politie roept getuigen met meer informatie op zich te melden.