De rechtbank heeft een zestienjarige jongen veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie en 120 uur taakstraf voor twee straatroven in september en de diefstal van zes AED's op Utrecht Centraal en de Vredenburgpassage in april en mei vorig jaar. De vijftienjarige medeverdachte waar hij de berovingen in de Sijpesteijn- en de Daalsetunnel mee pleegde is veroordeeld tot tachtig uur taakstraf.

De rechtbank rekent het de zestienjarige jongen zwaar aan dat het hier gaat om levensreddende apparaten. De apparaten zijn aangetroffen in de kelderbox van de woning van de jongen.

Tijdens de straatroven in september hebben de jongens midden in de nacht twee willekeurige voorbijgangers in de Sijpesteijn- en de Daalsetunnel aan hun tas getrokken, waarbij ze uit één van de tassen een snoepreep stalen. Van het andere slachtoffer namen ze de tas mee.

De twee jongens hebben zich volgens de rechter laten leiden door hun impulsen. De daders verklaarden zelf dat zij slechts lol of chaos wilde trappen, maar gaven toe de misdrijven gepleegd te hebben.

Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de twee jongens met een stoornis kampen. De rechtbank bepaalt daarom dat zij ook een verplichte behandeling moeten ondergaan. De straffen zijn gelijk aan devan de