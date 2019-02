Utrecht

Gemeente: 'Totaal aantal misdrijven in Utrecht in 2018 gedaald'

Het totaal aantal misdrijven in Utrecht is in 2018 gedaald. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld van de gemeente. Wel is er meer overlast door jongeren gesignaleerd en komen Utrechtse jongeren vaker in de zware criminaliteit terecht. Daarnaast blijft onder meer fietsendiefstal een hardnekkig probleem.